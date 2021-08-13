كوريا الجنوبية تستدعى دبلوماسيا يابانيا بسبب زيارة ضريح ياسوكونى

جدة - نرمين السيد - استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة دبلوماسيا يابانيا كبيرا للاحتجاج على زيارة وزير الدفاع اليابانى نوبو كيشى إلى ضريح "ياسوكونى" فى طوكيو، الذى يُعتبر رمزا للعسكرية اليابانية الماضية.





وقالت الوزارة -فى بيان أوردته وكالة "يونهاب"- إن المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ بالوزارة لى سانج-ريول قدم احتجاجًا شديدًا عندما التقى بنائب رئيس البعثة فى السفارة اليابانية بسول ناوكى كوماجاى، وقال لى "إنه من المؤسف زيارة كيشى لضريح ياسوكونى الذى يكرم مجرمى الحرب ويجمل الماضى الاستعمارى وحروب العدوان".

وأشار لى إلى أن الزيارة ترقى إلى الإضرار بالثقة بين كوريا الجنوبية واليابان، داعيا القيادة اليابانية إلى مواجهة التاريخ بصراحة وإظهار ندمها الحقيقى عن أفعال الماضى.

كما أعربت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن بالغ قلقها وأسفها إزاء زيارة "كيشى" لضريح ياسوكونى، لافتة إلى أنها جاءت على الرغم من دعوات سول المتكررة للبلدين للعمل معا فى إيجاد طريق للمضى قدمًا فى علاقاتهما الثنائية.

يذكر أن ضريح "ياسوكونى" يكرم قتلى الحرب اليابانيين بما فى ذلك 14 من مجرمى الحرب من الدرجة الأولى.. وأثارت زيارات القادة اليابانيين للضريح إدانة شديدة من الجيران الآسيويين لليابان، بما فى ذلك كوريا الجنوبية، حيث عانوا من العدوان اليابانى فى أوائل القرن العشرين وحتى منتصفه، ويعتبرون الزيارات إلى الضريح محاولة لتجميل الماضى العسكرى لليابان.