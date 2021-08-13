جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "جيروزاليوم بوست" أن 4 فرق إطفاء تعمل فى المنطقة، وأن الحريق تسبب فى تصاعد دخان كثيف. وأوضحت أن الحريق لم يتسبب فى أى خطر على الأفراد أو الممتلكات. وكانت الصحيفة العبرية أفادت يوم الخميس باندلاع حريق فى كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية. وأدى تفاقم الجفاف وارتفاع الحرارة إلى إشعال حرائق الغابات هذا الصيف فى عدة مناطق من العالم. وتعانى العديد من دول المتوسط من حرارة شديدة، وانتشرت حرائق الغابات بسرعة فى الأسابيع الأخيرة، وطالت تركيا واليونان وإيطاليا والجزائر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حريق ضخم وسط إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.