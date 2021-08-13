عاجل.. الرئيس اللبنانى يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس اللبنانى، إن حاكم المصرف المركزى يصر على موقفه رغم القوانين والقرارات التى تسمح له بالتراجع عن قرار وقف الدعم.
ويعانى لبنان من أزمة حادة فى تأمين المحروقات بسبب تأخر مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة جراء الأزمة الاقتصادية والمالية، الأمر الذى انعكس على كل القطاعات الحيوية والأساسية فى البلاد.
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