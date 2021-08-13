السعودية فتح باب العمرة لكل دول العالم تعرف علي الشروط وكذلك الدول المحرمة من اداء مناسك العمرة

تم الاعلان من قبل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن بدء استقبال المعتمرين سواء من المواطنين السعوديين او الاجانب الذين يقيمون بالمملكة العربية السعودية، وقد تم تحديد يوم الاثنين 9 أغسطس 2021 من قبل المملكة العربية السعودية ويتم فى هذا اليوم استقبال طلبات العمرة وذلك من اجل اداء العمرة، وزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف.

قد أكد معالي النائب الدكتور عبد الفتاح بن سلمان مشاط وزير الحج والعمرة، أن وزارة الحج والعمرة قد اتفقت مع الجهات المعنية وذلك قبل بدء موسم العمرة 1443 هجريا، وتم توفير المكان المناسب وتهيئته للمعتمرين. ومن خلال تطبيق اعتمرنا و تطبيق توكلنا يمكن للمعتمرين ان يحصلوا على تصاريح للدخول الى الحرم المكي، ويتم دفع قيمة الخدمة الاختيارية عن طريق اون لاين، وهذة الخدمة توفر الوقت وتعمل أيضا على تجنب الانتظار فى مراكز النقل المختلفة. ويتم اضافة ايضا انة يتم الاعتماد من قبل شركات العمرة والفنادق وشركات النقل المؤهلين وجميع ذلك لديهم القدرة على محافظة البروتوكولات الصحية، ومن خلال المنصات الالكترونية يتم توفير الخدمات للعرض والتى سوف تكون معتمدة فى الحجز المركزى بالمحرك السعودى، ويتم اضافة التصديق الالكترونى من خلال وزارة الخارجية السعودية وايضا وزارة الحج والعمرة.

من خلال مقالتنا عبر موقع ثقفنى نعرض لكافة متابعينا الدول المحرمة من اداء مناسك العمرة، وأوضح الدكتور عبد الفتاح بن سلمان مشاط، أن يتم التعاون من الوزارة مع الجهات المختصة وذلك بغرض أن يتم تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرين، وبجانب أنه يتم تحديد الأعداد وذلك بحسب التصنيف الخاص،

ووجد 33 دولة تم منعها من السفر لأداء مناسك العمرة وهى كالاتى:

أمريكا

مصر

جنوب أفريقيا

فرنسا

إيطاليا

سويسرا

المملكة المتحدة

السويد

ألمانيا

الأرجنتين

البرازيل

إندونيسيا

اليابان

الصين

تركيا

الهند

باكستان

ايران

ليبيريا

غينيا بيساو

جزر فارو

البرتغال

إيرلندا

أرمينيا

الجبل الأسود

مقدونيا

نيكاراغوا

هونغ كونغ

ماكاو

تايوان

لبنان

الإمارات العربية المتحدة

كوراساو

وتم الإعلان من قبل الوزارة بأن الطاقة الاستيعابية لمناسك العمرة يتم وصولها الى 60 ألف معتمر حتى تصل الى 2 مليون معتمر شهريا، وذلك بان يتم الاحتفاظ بكافة الإجراءات الوقائية من اجل الحفاظ على سلامة المعتمرين، وان التصاريح الخاصة بالعمرة يتم إصدارها من خلال تطبيقى اعتمرنا و توكلنا.