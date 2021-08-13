براتب 2000 ريال منتج آهل بدون كفيل وبلا فوائد ورسوم لدى بنك التسليف

براتب 2000 ريال فقط يمكن لجميع العملاء السعوديين في المملكة الحصول على تمويل منتج آهل لدى بنك التسليف والادخار السعودي المعروف الآن باسم بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية ويمتاز التمويل بأنه بدون كفيل لكل الموظفين بالقطاع الحكومي ولكن لابد من الحصول على تمويل إجتماعي مسبق قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على تمويل منتج آهل في المملكة للموافقة على الطلب ويصل مبلغ التمويل إلى 60 ألف ريال سعودي بالتقديم عبر الإنترنت للحصول على عرض تمويل بدون فوائد وبلا رسوم إضافية إدارية على التمويل المناسب للعملاء السعوديين لدى منتج آهل المتقدم من بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة.

الشروط الواجبة لمنح براتب 2000 ريال منتج آهل السعودي

التمويل المناسب من منتج آهل في المملكة العربية السعودية يصل إلى ستون ألف ريال سعودي عبر بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة ومتاح لجميع العملاء السعوديين بشرط توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل ومنها توفير أقل راتب شهري يساوي 2000 ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل الميسر بدون دفع أي فوائد أو رسوم مالية إضافية لذلك نوضح لكم كافة الشروط الواجبة للحصول على تمويل منتج آهل كما يلي:

يحتاج موقع منتج آهل بالسعودية من جميع العملاء السعوديين توفير موافقة الكفيل الغارم ولكن لا يفرض على الموظفين السعوديين بالقطاع الحكومي توفير الكفيل عند التقديم على تمويل منتج آهل في المملكة.

العمر الذي يطلبه التمويل يبدأ من واحد وعشرون عام ويصل إلى ستون عام فقط لا غير لدى منتج آهل المتقدم من بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة.

الدخل الشهري المطلوب للحصول على قرض منتج آهل الميسر للسعوديين يبدأ من 2000 ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل لدى بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة.

متاح رابط تمويل منتج آهل الميسر للسعوديين فقط حتى مبلغ تمويل 60 ألف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية.

سداد ميسر بجدولة مريحة لكافة العملاء السعوديين لمدة طويل الأجل حتى خمسة سنوات لدى منتج آهل المتقدم من بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة.

تمويل بدون كفيل غارم سعودي الجنسية إذا كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية.

التمويل بلا فوائد وبدون رسوم إضافية لدى منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية.

أهم مميزات برنامج تمويل منتج آهل في المملكة