نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم العالمي لمستخدمي اليد اليسري.. من هو أعسر اليد وأهم قدراتة في المقال التالي
اليوم العالمي لمستخدمي اليد اليسري، يشهد العديد من رواد التواصل الاجتماعي إحتفال عالمي اليوم بالاعسر، وذلك في يومهم العالمي اليوم 13 اغسطس 2021، وسوف نوضح لكم من هو أعسر اليد وأهم قدراتة، حيث تعددت الانطباعات حولهم واختلفت من الماضي الي الحاضر، وذلك بعد تالق عدد كبير منهم في الرياضيات والفنون وبعض العلوم وإدارة المسؤلية بشكل قوي ومسيطر، علاوة على ذلك فإن 10% من سكان العالم من العسر، وكذلك نجد إن 15% منهم سيدات ونسبة 10% منهم رجال، والغريب بالأمر إن الموضوع لا يقتصر علي البشر، حيث وجد ان بعض الحيوانات تستخدم اليد أو القدم اليسري، ومنهم بغباء يعتمد كليا علي أصابع قدمة اليسري في التقاط الأشياء وتناول طعامة.
اليوم العالمي لمستخدمي اليد اليسري.. من هو أعسر اليد
يمثل اليوم 13 اغسطس اليوم العالمي لمستخدمي اليد اليسري، وهم نسبة كبيرة من الأفراد حول العالم، ومن أبرزهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وكذلك بعض الزعماء والمشاهر عالميا، حيث إن النجمة العالمية أنجلينا جولي هي الاخري من العسر، وبالرغم من تعرضهم للنقد بشدة في الزمن القديم، لدرجة اعتبار البعض أنهم سحره ومشغوذين، ومن ثم تم محاربتهم بقوة وتعرضوا لانتقادات عديدة، ولذلك تم تخصيص ذلك اليوم الذي يقع قرب منتصف اغسطس للاحتفال بهم سنويا.
قدرات يتميز بها الشخص الاعسر
وتوجد عدد من القدرات والإمكانات التي تميز الشخص الاعسر، ومن أبرزها القدرات العقلية في الحسابات والرياضيات وسوف نوضح لكم المزيد
- إنهم يواجهوا صعوبات في استخدام بعض الأدوات العادية، ومنها الماوس والمقص وادوات الحلاقة.
- لديهم فكر قوي ومعقد خاصة في الرياضيات والمسائل الحسابية، حيث يستخدموا الفص الايمن من المخ.
- بعضهم فنانين ومنهم العالمي ليوناردوا دافنشي المشهور عالميا، وكذلك بيل جيتس والبرت أينشتاين أيضا.
- لديهم قدرات وطاقة جبارة في الرياضة، وخاصة التنس البيسبول وكذلك الملاكمة.
- تفكيرهم ابداعي وغير تقليدي علي الإطلاق، ويميلوا الي الإختلاف عن أقرانهم وعدم التقليد.
- العديد منهم لايتناول الطعام خارج المنزل لصعوبة التمكن من الإمساك بالطعام جيدا باليد اليسري، ومن ثم يفضل الطعام في المنزل دون غيرة من الأماكن.
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