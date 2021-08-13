فرنسا توقف تعاونها العسكرى مع إثيوبيا بسبب تيجراى

جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر فرنسية، اليوم الجمعة، أن فرنسا أوقفت تعاونها العسكرى مع إثيوبيا منذ يوليو الماضى، على خلفية النزاع المسلح الذى تشهده الدولة الإفريقية منذ 9 أشهر بين متمردين والقوات الحكومية فى منطقة تيجراى، حيث تهدد المجاعة مئات الآلاف من المدنيين، بحسب فرانس برس.





وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أعلن فى مارس 2019، خلال زيارة رسمية إلى إثيوبيا، أنه أبرم اتفاقًا دفاعيًا إطاريًا مع أديس أبابا من أجل "دعم محدد من فرنسا" بشأن إنشاء بحرية إثيوبية فى بلد لا يملك منفذًا على البحر. وتسبب الصراع تيجراى فة توتر علاقات إثيوبيا مع حلفاء آخرين، مثل الولايات المتحدة التى تنتقد إدارة رئيسها جو بايدن الحرب علانية. وأعلنت واشنطن الخميس إيفاد مبعوث أمريكى إلى إثيوبيا هذا الأسبوع، للمطالبة بوقف القتال فى هذا الإقليم، حيث يزداد الخوف من حصول كارثة إنسانية، إذ تشير تقارير الأمم المتحدة إلى وقوع 400 ألف شخص فى المجاعة، وسط تعثر إيصال المساعدات بسبب البيروقرطية الأمنية.

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