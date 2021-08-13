الدنمارك تعلن إغلاق سفارتها فى كابل وإجلاء موظفيها

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الخارجية الدنماركى، جيبى كوفود، اليوم الجمعة أن حكومة كوبنهاغن تتخذ هذه الخطوة بسبب تدهور الوضع الأمنى فى أفغانستان، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وصرح وزير الخارجية الألمانى، هايكو ماس، بأن برلين ستخفض عدد موظفى سفارتها فى كابل إلى الحد الأدنى وتعزز الإجراءات الأمنية فى مقر السفارة، على خطى الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وأشار ماس أيضا إلى أن السلطات الألمانية قررت أيضا الاستعجال فى تسيير رحلات الشارتر المخصصة لإجلاء موظفى سفارتها والأفغان المتعاونين مع حكومة برلين من البلاد والتى كانت مقررة أصلا فى أواخر أغسطس الجارى.

ولفت ماس إلى أن إعداد الوثائق اللازمة للمواطنين الأفغان الذين يطالهم هذا البرنامج والذين لم يحصلوا بعد على تأشيرات سيستكمل فى الأراضى الألمانية بهدف تسريع هذه العملية.

ويأتى ذلك على خلفية زحف عسكرى سريع أحكمت "طالبان" خلاله سيطرتها على مراكز 18 على الأقل من الولايات الأفغانية خلال الأيام الأخيرة.