عاجل.. فرنسا تدعو رعاياها لمغادرة أفغانستان فى أسرع وقت ممكن

جدة - نرمين السيد - كما دعت السفارة الأمريكية فى كابول، أمس الخميس، جميع مواطنيها فى شتى أنحاء أفغانستان إلى مغادرة البلاد على الفور، بحسب بيان نشر على موقع البعثة الدبلوماسية على شبكة الإنترنت.

وذكر البيان أن "السفارة الأمريكية تحث المواطنين الأمريكيين على مغادرة أفغانستان على الفور باستخدام الرحلات التجارية المتاحة".

هذا وتشهد الساحة الأفغانية، فى الفترة الحالية، مواجهات دامية بين القوات الحكومية وحركة "طالبان"، التى أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة فى البلاد، وباتت "طالبان" تسيطر حتى الآن على مراكز 9 ولايات، وفق بيانات الحركة، وهى مراكز ولايات سمنغان، وتخار، ونيمروز، وجوزجان، وسارى – بول، وقندوز وفراه وبدخشان وبغلان.