قال المدير الفني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، الجمعة، إنه غير متفاجئ بالقدرة الشرائية لمنافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمرليغ)، لكنه شدد على أن ناديه لا يمكنه سوى "إنفاق الأموال التي يكسبها".
ودافع كلوب عن افتقار النادي إلى الإنفاق على اللاعبين مقارنة ببعض منافسيه في البريمرليغ، قائلا إنه بعد جائحة فيروس كورونا العالمية، لا يمكن لليفربول تحمل أي مخاطر، وفق "أسوشيتد برس".
وأضاف:"نعلم جميعا وضع تشيلسي ونعلم جميعا وضع مانشستر سيتي، ونعلم جميعا وضع باريس سان جيرمان على سبيل المثال".
وتابع: "لكن مانشستر يونايتد يفعل ذلك، لا أعرف بالضبط كيف يفعلون ذلك، ولكن من الواضح أن لدينا طريقتنا في القيام بذلك. وهذا ما كان دائما هو الحال نفسه منذ أن قدمت للفريق".
وأردف: "يمكننا الإنفاق ويسمح لنا بإنفاق الأموال التي نكسبها، وهذا ما كنا نفعله دائمًا... لم أتفاجأ أبدا بالقوة المالية لتشيلسي أو مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد".
وقال: "لقد أمضيت فترة كافية في البلد لأعرف أنهم دائما يجدون حلا للقيام بمثل هذه الأشياء. بالنسبة لنا، إنها طريقتنا، نحافظ على الفريق معا. وهذا جزء مهم من العمل أيضا".
وأضاف: "لكن يبدو أن الصيف هو نفسه دائما. يعتقد الناس أنك إذا لم توقع، فلن تعمل، فهذا ليس هو الحال".
وأنفق مانشستر سيتي وتشيلسي رسوما قياسية بلغت 100 مليون جنيه إسترليني (139 مليون دولار) و97.5 جنيه إسترليني (135 مليون دولار) على الترتيب من أجل التعاقد مع كل من جاك غريليش وروميلو لوكاكو على التوالي، وأنفق مانشستر يونايتد 108.5
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كلوب عن صفقات اللاعبين: "هذا سقف إنفاقنا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.