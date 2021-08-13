مخدرات "الجبن".. فيديو لضبط تهريب الممنوعات في سوريا

ضبطت السلطات السورية كميات كبيرة من المخدرات، كانت مخبأة ضمن قوالب جبنة داخل عبوات بلاستيكية.

وأظهرت فيديو نشرته وزارة الداخلية السورية، عملية ضبط المخدرات داخل علب الجبنة.

وقالت الداخلية السورية إن السلطات ضبطت أكثر من 225 ألف حبة "كبتاغون"، وتم الإلقاء على رجل وامرأة.

وتعتبر المادة الرئيسية التي تدخل في صناعة الكبتاغون هي مادة الكافيين ونشاء الذرة وأسيد الفوميت، التي يتم إدخالها إلى لبنان من سوريا عبر معابر غير شرعية.

ويصنّف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، الكبتاغون، على أنّه "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة"، وعادة هو مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.