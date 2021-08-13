مخدرات "الجبن".. فيديو لضبط تهريب الممنوعات في سوريا

ضبطت السلطات السورية كميات كبيرة من المخدرات، كانت مخبأة ضمن قوالب جبنة داخل عبوات بلاستيكية.
وأظهرت فيديو نشرته وزارة الداخلية السورية، عملية ضبط المخدرات داخل علب الجبنة.
وقالت الداخلية السورية إن السلطات ضبطت أكثر من 225 ألف حبة "كبتاغون"، وتم الإلقاء على رجل وامرأة.
وتعتبر المادة الرئيسية التي تدخل في صناعة الكبتاغون هي مادة الكافيين ونشاء الذرة وأسيد الفوميت، التي يتم إدخالها إلى لبنان من سوريا عبر معابر غير شرعية.
ويصنّف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، الكبتاغون، على أنّه "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة"، وعادة هو مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.
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