فيديو : التسجيل الكامل لوقائع الجلستين الصباحية والمسائية لاقرار مشروع قانون أمانة عمان

دوت الخليج - : واصل مجلس النواب الاربعاء برئاسة المحامي عبد المنعم العودات مناقشة مشروع قانون أمانة عمان في جلستين صباحية ومسائية ، ترأس المسائية منها النائب احمد الصفدي . واقر المجلس 20 مادة من اصل 38 تضاف الى مواد تم اقرارها في جلستين صباحية ومسائية ايضا عقدت الاثنين الماضي . ومن ابرز ما اقره المجلس الاربعاء هو الابقاء على مكافآت أعضاء المجلس المعينين والمنتخبين وقدرها 1500 دينار شهريا وفق أمين عمان . الفيديو المنشور هو للجلستين الصباحية والمسائية اللتين عقدتا الاثنين الماضي على ان نبث تسجيلا لوقائع جلستي الاربعاء في وقت لاحق : المصدر: المدينة نيوز - المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

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