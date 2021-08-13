نظام نور تسجيل طالب جديد 1443 طريقة التسجيل والشروط والمستندات المطلوبة للتسجيل طالب جديد

نظام نور تسجيل طالب جديد 1443 من خلال حساب ولي الأمر، من أهم الأمور التي تشغل بال أولياء الأمور قبل بدأ العام الدراسي الجديد ووفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من قبل وزارة التعليم السعودية، فأنه سوف ينتهي التسجيل في 19 من شهر صفر 1443 هجري الموافق 26 من شهر سبتمبر 2021، ولن يتمكن ولي الأمر بعد هذا التاريخ من تسجيل أبنه في أي مدرسة ووجد عملية بحث مكثفة من قبل أولياء الأمور، عن طريقة أنشاء حساب لولي الأمر وطريقة تسجيل طالب جديد، ونحن من خلال موقعنا ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة التسجيل وكافة التفاصيل الخاصة بتسجيل طالب جديد.

الدخول على رابط نظام نور الإلكتروني noor.moe.gov.sa .

. تسجيل أسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية.

الدخول على تسجيل الأبناء ثم أختيار تسجيل طالب جديد.

تسجيل رقم الهوية أو رخصة الإقامة للطالب.

تحديد صلة القرابة والعمل القائم به الأب.

تسجيل البيانات الخاصة بالطالب وأراسل المستندات الخاصة بالطالب.

الضغط على أيقونة تأكيد الطلب.

رابط نظام نور تسجيل طالب جديد 1443خطوات أنشاء حساب جديد لولي الأمر على نظام نور

من المعروف أنه يجب قبل تسجيل طالب جديد أنم يكون لولي الأمر حساب عبر النظام حتى يتمكن من الدخول وفيما يلي طريقة أنشاء حساب جديد لولي الأمر.

الدخول على رابط نظام نور التعليمي. الضغط على أيقونة تسجيل ولي أمر جديد. تسجيل بيانات ولي الأمر بدقة ” الاسم، رقم الهوية، اسم المستخدم. النقر على تأكيد التسجيل ليتم التسجيل على الموقع.

أخر موعد لتسجيل الطلاب الجدد للعام الدراسي 1443

بناءً على الخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التعليم السعودية فنحن الآن في المرحلة الثالثة والأخيرة للتسجيل والتي تنتهي يوم 16 من شهر صفر القادم الموافق 26 من شهر سبتمبر 2021، ولن يفعل النظام بعد ذالك التاريخ لتسجيل طلاب جدد.

صورة رسمية من سجل الأسرة. صورة من شهادة التطعيمات والتحصينات الخاصة بالطالب. صورة من عقد أثبات ملكية السكن أو عقد الإيجار. صورة من شهادة الميلاد الخاصة بالطالب.

المستندات المطلوبة عند تسجيل طالب جديدنظام نور تسجيل طالب جديد

حددت وزارة التعليم بعض الشروط الواجب توافرها في الطالب الراغب ولي أمره التسجيل له وهي كما يلي.