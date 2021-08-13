تشكيلة النصر أمام ضمك اليوم بالدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

تشكيلة النصر أمام ضمك، يبحث الكثير من عشاق الدائرة المستديرة والدوري السعودي عن تشكيلة نادي النصر اليوم في المواجهة المرتقبة أمام فريق ضمك اليوم الجمعة الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري 2021، حيث أنه من المقرر أن يفتتح فريق النصر اليوم مشواره في بطولة كأس محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم 2021-2022، حيث يسعى الفريقان للفوز بهذا اللقاء الهام في بداية المشوار الكروي بتلك البطولة الهامة من أجل حصد الثلاث نقاط في أول المباريات.تشكيلة النصر أمام ضمك بالدوري السعودي
من المقرر أن يستضيف اليوم فريق ضمك على ملعب ” مرسول بارك” في بداية المشوار بالدوري السعودي للمحترفين فريق النصر، حيث يحاول فريق النصر من البداية حسم اللقاء وحصد الثلاث نقاط من أجل البداية القوية أملاً في حصد البطولة واللقب هذا العام، وخاصة بعدما ضاع اللقب الموسم الماضي وحصل عليه فريق الهلال السعودي.
وجاءت تشكيلة النصر أمام ضمك المتوقعة اليوم الجمعة كما يلي:
- في حراسة المرمى: وليد عبدالله.
- أما في خط الدفاع: محمد قاسم، فونيس موري، عبدالله مادو، سلطان الغنام.
- وفي خط الوسط: أندرسون تاليسكا، بيتروس، علي الحسن، جلال الدين مشاريبوف.
- أما في خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، فينسنت أبو بكر.
من المقرر أن تُقام مباراة النصر أمام ضمك اليوم على ملعب مرسول بارك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة بتوقيت الإمارات العربية والدولة القطرية، والسادسة بتوقيت جمهورية مصر العربية، ومن المقرر أيضاً أن تنقل تلك المباراة الهامة والمواجهة الصعبة بين الفريقين قناة SSC1 بصوت المعلق فهد العتيبي.
|المباراة
|النصر ضد ضمك
|البطولة
|الدوري السعودي
|الموعد والتوقيت
|الجمعة الموافق 13-8-2021 في تمام السابعة بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|مرسول بارك
|القنوات الناقلة
|SSC1
وعلى الرغم من الفوارق الكبيرة تاريخياً بين فريق نادي النصر وفريق ضمك، إلا أن جميع المواجهات التي تمت بين الفريقين خلال السنوات الماضية الأخيرة لم يفز الفريق العالمي ذهاباً وإياباً بالدوري السعودي، وقد تأتي النتيجة بالتعادل مثلما حدث في ديسمبر الماضي بنتيجة هدفين لكل منهما، وفاز ضمك في المباراة الثانية التي جمعت بين الفريقين بالدور الثاني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في أبريل الماضي أيضاً.
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تشكيلة النصر أمام ضمك، يبحث الكثير من عشاق الدائرة المستديرة والدوري السعودي عن تشكيلة نادي النصر اليوم في المواجهة المرتقبة أمام فريق ضمك اليوم الجمعة الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري 2021، حيث أنه من المقرر أن يفتتح فريق النصر اليوم مشواره في بطولة كأس محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم 2021-2022، حيث يسعى الفريقان للفوز بهذا اللقاء الهام في بداية المشوار الكروي بتلك البطولة الهامة من أجل حصد الثلاث نقاط في أول المباريات.تشكيلة النصر أمام ضمك بالدوري السعودي
من المقرر أن يستضيف اليوم فريق ضمك على ملعب ” مرسول بارك” في بداية المشوار بالدوري السعودي للمحترفين فريق النصر، حيث يحاول فريق النصر من البداية حسم اللقاء وحصد الثلاث نقاط من أجل البداية القوية أملاً في حصد البطولة واللقب هذا العام، وخاصة بعدما ضاع اللقب الموسم الماضي وحصل عليه فريق الهلال السعودي.
وجاءت تشكيلة النصر أمام ضمك المتوقعة اليوم الجمعة كما يلي:
- في حراسة المرمى: وليد عبدالله.
- أما في خط الدفاع: محمد قاسم، فونيس موري، عبدالله مادو، سلطان الغنام.
- وفي خط الوسط: أندرسون تاليسكا، بيتروس، علي الحسن، جلال الدين مشاريبوف.
- أما في خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، فينسنت أبو بكر.
من المقرر أن تُقام مباراة النصر أمام ضمك اليوم على ملعب مرسول بارك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة بتوقيت الإمارات العربية والدولة القطرية، والسادسة بتوقيت جمهورية مصر العربية، ومن المقرر أيضاً أن تنقل تلك المباراة الهامة والمواجهة الصعبة بين الفريقين قناة SSC1 بصوت المعلق فهد العتيبي.
|المباراة
|النصر ضد ضمك
|البطولة
|الدوري السعودي
|الموعد والتوقيت
|الجمعة الموافق 13-8-2021 في تمام السابعة بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|مرسول بارك
|القنوات الناقلة
|SSC1
وعلى الرغم من الفوارق الكبيرة تاريخياً بين فريق نادي النصر وفريق ضمك، إلا أن جميع المواجهات التي تمت بين الفريقين خلال السنوات الماضية الأخيرة لم يفز الفريق العالمي ذهاباً وإياباً بالدوري السعودي، وقد تأتي النتيجة بالتعادل مثلما حدث في ديسمبر الماضي بنتيجة هدفين لكل منهما، وفاز ضمك في المباراة الثانية التي جمعت بين الفريقين بالدور الثاني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في أبريل الماضي أيضاً.
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