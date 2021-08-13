ميزة جديدة واتساب نقل المحادثات من هواتف الآندرويد إلى هواتف الآيفون

قامت شركة واتساب WhatsApp على قيامها بالقدرة على جلب محفوظات المحادثات معك بأمان عند التبديل من iOS إلى أندرويد بما فى ذلك جميع الملاحظات الصوتية والصور والمحادثات، وتعمل المنصة على دمج الميزة فى تطبيق النقل المدمج فى أندرويد المسماة أداة نقل البيانات من شركة Google.

حيث تتيح أداة نقل البيانات من جوجل للمستخدمين نقل ملفاتهم من جهاز أندرويد إلى آخر أو التبديل من أندرويد إلى IoS، وتم الإعلان عن الميزة التى طالما ترددت حولها الشائعات خلال حدث شركة سامسونج Galaxy Unpacked للإعلان عن هواتفها القابلة للطي والانحناء.

نقل المحادثات تطبيق واتساب

تعمل الميزة الجديدة مع أداة النقل الخاصة بشركة Samsung المعروفة باسم Smart Switch، التي تساعد المستخدمين في نقل جهات الاتصال والصور والموسيقى والرسائل والملاحظات والتقويمات إلى أجهزة جالاكسى، وتغطي الميزة مبدئيا عمليات النقل من iOS إلى Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Z Fold 3 الجديدين وهواتف سامسونج الأخرى في الأسابيع المقبلة.

ومن المفترض أن تغطي الميزة لاحقًا جميع عمليات النقل بين هواتف iOS وأندرويد، وذلك بالرغم من أنه من غير الواضح متى تكون متاحة لجميع الأجهزة، ويجب أن تساعد الميزة الجديدة فى معالجة أحد أكثر العناصر المزعجة في المنصة، وهي أنه لم يكن من الممكن رسميًا نقل سجل المحادثة بين أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة.

ميزة النسخ الاحتياطي WhatsApp

وإذا اخترت استخدام ميزة النسخ الاحتياطي السحابى فى واتساب، فإنه يتم تخزين سجلات دردشة iOS في iCloud، بينما تكون سجلات دردشة أندرويد فى جوجل درايف Google Drive، مما يعني أنه من الممكن نقل محادثاتك بين الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل نفسه. وتنقل الميزة الجديدة تاريخ الدردشة باستخدام كابل Lightning إلى USB-C فعليًا بدلاً من إرسالها عبر الإنترنت، وإذا كنت قد قمت بالتحويل بين iOS وأندرويد فى الماضى وكان لديك نسختان احتياطيتين منفصلتان عبر السحابة، فلن تدمج ميزة النقل الجديدة بينهما فى سجل دردشة واحد، وبدلا من ذلك، تقول المنصة إنه إذا كنت تستخدمها لترحيل سجل الدردشة الخاص بك ومن ثم عمل نسخة احتياطية منه، فإنه يتم استبدال أى نسخ احتياطية موجودة.