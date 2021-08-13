شروط تقسيط لاب توب من موبايلي 2021 احصل على جهاز لابتوب مع سهولة في السداد

تقسيط لاب توب من موبايلي 2021، شروط تقسيط لاب توب من شركة موبايلي لعام 2021 هو أمر يهم الكثير من المواطنين والمقيمين على اراضي المملكة العربية السعودية، حيث أصبح إتجاه العالم وتطلعه إلى التكنولوجيا سمة لهذا العصر وهو المحرك الذي يحكم تجارة التكنولوجيا وما يترتب عليه من عملية البيع والشراء على الجوالات وأجهزة الاب توب والألواح الذكية وغيرها.

ويشهد سوق الإتصالات في المملكة العربية السعودية حالة من الرواج تتنافس فيه شركات الإتصالات منافسة قوية وتقدم كل منهم عروضها المتميزة لجذب المزيد من العملاء وكسب ثقتهم وفي هذا المقال نوضح لكم شروط شراء جهاز لاب توب بالتقسيط من شركة موبايلي.

كيفية شراء لاب توب بالتقسيط من موبايلي 2021

مع الأوضاع المتغيرة في البلاد وما فرضه فيروس كورونا من ظروف طارئة على العالم كله وتطلع المملكة لإحلال التكنولوجيا وترسيخ مفاهيم التعليم عن بعد في أذهان الطلاب أصبحت الحاجة تملك جهاز لابتوب أمرا ضروريا لدى الكثيرين لذلك تقدم شركة موبايلي خدمة بيع جاء جهاز لاب توب العملاء الذين تتوفر لديهم الشروط وهذه الشروط نوضحها لكم في ما يلي:

يجب على العميل أن يتأكد من توفر خدمة التقسيط على المنتجات للخط الخاص به من خلال رسالة يدخلها الرقم 1222 و يقوم بإرسالها الى رقم 110، وذلك للتأكد من توفر عرض التقسيط.

هذه الخدمة مقدمة من شركة موبايلي بالتعاون مع شركة سمة للائتمان ولذلك يجب التأكد من شروط الإستحقاق التي تضعها الشركة.

خدمة تقسيط الأجهزة من موبايلي متوفرة للمشتركين في أحد باقات مفوتر حيث تقدم الخدمة إلى باقات مفوتر 100 ومفوتر 200 ومفوتر 300 ومفوتر 400.

يجب أن تكون خدمة الخط الخاص بالعميل مفعلة وأن يكون هذا العميل واحد من عملاء شركة موبايلي.

توجب شركة موبايلي بالتعاون مع شركة سمة الإئتمانية على العميل توقيع عقد إلتزام بالإشتراك في نفس الباقة طوال المدة المحددة للتقسيط وإذا قام العميل بالإخلال بهذا العقد يجب عليها دفع أقساط جهاز اللاب توب دفعة مالية واحدة مع دفع قيمة الضريبة أيضا.

شروط شراء لاب توب بالتقسيط من موبايلي 2021