جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة كاثمرينى اليونانية أنه تم ارسال 23 من رجال الإطفاء و10 مركبات للمساعدة فى عمليات الإطفاء. جدير بالذكر أن حريقا أكبر اندلع فى 3 أغسطس أدى إلى تدمير معظم شمال الجزيرة، وبذلك يعد أحد أسوأ حرائق الغابات المعروفة فى البلاد، حيث تعانى العديد من دول البحر الأبيض المتوسط ​​من الحرارة الشديدة وانتشار حرائق الغابات بسرعة فى الأسابيع الأخيرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اندلاع حريق جديد فى جزيرة إيفيا اليونانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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