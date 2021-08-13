شحن شدات ببجي بطرق اكثر آمانا للحصول علي العديد من الشدات في اسرع وقت

شحن شدات ببجي بعدد من الطرق الرسمية التي تضمن الحفاظ على سلامة الحساب الخاص باللاعب من الاختراق، وذلك نتيجة الكثير من أعمال النصب والاحتيال التي يقع بها الكثيرين، وفي ظل توقف الكثير من الحسابات بسبب العديد من الانتهاكات التي قام بها الكثير من الأشخاص، دون العلم بالسياسية الخاصة باللعبة ببجي، واليوم نقدم من خلال مقالنا شرح لطريقة شحن شدات ببجي بطريقة اكثر أمانا، والحصول على أكبر عدد من شدات ببجي في أسرع وقت ممكن، ولشحن السيزون الجديد في ببجي موبايل c1s2، وذلك بعدما قامت الشركة بفصل لسيزون الي نصفين كل نصف عبارة عن شهر واحد فقط.

شحن شدات ببجي

تتعدد الطرق والأساليب الحديثة المستخدمة في شحن شدات PUBG MOBILE، ومن أسهل طرق شحن شدات PUBG MOBILE هو استخدام طريقة الشحن من خلال برامج الشحن المقدمة من برنامج الشحن الذهبي، داخل لعبة ببجي وهو عبارة عن برنامج تابع إلى شركات البحث، وهى شركة جوجل والتي تحظي على أعلى نسبة مصداقية بين العديد من مواقع البحث الأخري، ويعرف هذا البرنامج Google Opinion Rewards، كما يتيح هذا البرنامج للمستخدمين امكانية إجراء عدد من الشحنات للكثير من الألعاب المدفوعة بشكل رسمي.

وغالبا ما تتم عمليات الشحن من خلال هذا البرامج.

ثم من خلال منح المستخدم عدد من بطاقات جوجل المجانية المشحونة برصيد حوالي 10و15دولار.

يمكن للاعب من خلالها استخدام تلك البطاقات في تسجيل الدخول على تطبيق جوجل بلاي وتحميل التطبيقات.

والمشاركة في العديد من المتطلبات التي تمكنك من الحصول على المزيد من بطاقات جوجل.

حيث يضمن المستخدم من خلال كل مشاركة يقوم بها من حصد عدد لا نهائي من النقاط.

ويمكن من خلالها استلام بطاقات جوجل من جديد وشحن شدات PUBG MOBILE بطريقة رسمية ومدفوعة.

طريقة شحن شدات PUBG MOBILE

مواقع شدات PUBG MOBILE

يعتبر موقع oonoo واحدا من افضل المواقع الرسمية التي تقوم بشحن العديد من الألعاب الإلكترونية بشكل رسمي، حيث تقوم فكرة عمل هذا الموقع على عمل تبديل للمصالح، فقط كل ما عليك هو تسجيل الدخول عبر الموقع الخاص بشحن شدات PUBG MOBILE واتباع الخطوات والطرق، التي تمكنك من الحصول على الشدات بشكل مجاني.