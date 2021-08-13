اليوم.. الناتو يجتمع لبحث تغول طالبان فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - يترأس الأمين العام لحلف شمال الاطلسى "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، اجتماعًا لمبعوثى دول الحلف، بعد قرار الولايات المتحدة إجلاء دبلوماسييها ومواطنيها من أفغانستان.





وفى تصريحات نقلتها "فرانس برس"، قال مسؤولون من الناتو إن "عمليات الإجلاء ستكون فى قلب المناقشات مع الخيارات والتكيفات العسكرية المطلوبة للمضى قدمًا". وكانت واشنطن ولندن أعلنتا، أمس الخميس، إرسال آلاف الجنود إلى كابول لإجلاء الدبلوماسيين والمواطنين فى ظل التقدم السريع لطالبان نحو العاصمة الأفغانية.

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