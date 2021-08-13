قوات الاحتلال الإسرائيلى تصيب عشرات الفلسطينيين وتعتقل 5 فى الخليل

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الاستيطان والجدار جنوب الخليل، راتب الجبور، إن قوات الاحتلال منعت المواطنين من إقامة الصلاة على أراضى أم الشقحان بالمسافر المهددة بالاستيلاء عليها، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاههم، واعتدت الضرب بأعقاب البنادق على المسن على الجبارين، نُقل إثرها إلى إحدى مستشفيات الخليل.
وأكد الجبور، أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين ومتضامنا أجنبيًا، عرف منهم المسن سليمان الهذالين، و4 شبان من عائلة الجبارين، وأعلنت المنطقة "عسكرية مغلقة".
وأشار منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الاستيطان، إلى أن الفعالية أقيمت بدعوة من قبل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان الحماية والصمود للصلاة على أرض منطقة أم الشقحان المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال لصالح التوسع الاستيطانى.
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