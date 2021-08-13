روسيا: نؤيد عقد جلسة فى مجلس الأمن حول أفغانستان لأجل التسوية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، قال لافروف: "نحن مهتمون بانضمام إيران، وفى المراحل اللاحقة دول أخرى، ولا سيما الهند"، لافتًا إلى تأييد روسيا لتسوية أفغانية تتم بمشاركة جميع القوى السياسية والعرقية والطائفية فى البلاد، وذلك من أجل العمليات التى تمت الموافقة عليها فى مجلس الأمن الدولى.

وأوضح وزير الخارجية الروسى أن هذه العمليات تباطأت الآن، مفسرًا ذلك بأن "الوفد الحكومى الأفغانى لم يكن مهتمًا منذ عام ونصف أو عامين برؤية استئناف هذه المفاوضات".

وأضاف لافروف: "على هذه الخلفية، مرة أخرى للأسف قررت طالبان محاولة حل الوضع بالوسائل العسكرية. يغزون المزيد والمزيد من المدن والمحافظات.. كل شىء سىء وخطأ".

كما أكد لافروف على أن "عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن بشأن أفغانستان ستكون مفيدة إذا كانت تساهم فى حوار سلمى حقيقى، وليس مجرد هدف كسب الوقت".