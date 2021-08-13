جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، قال لافروف: "نحن مهتمون بانضمام إيران، وفى المراحل اللاحقة دول أخرى، ولا سيما الهند"، لافتًا إلى تأييد روسيا لتسوية أفغانية تتم بمشاركة جميع القوى السياسية والعرقية والطائفية فى البلاد، وذلك من أجل العمليات التى تمت الموافقة عليها فى مجلس الأمن الدولى.
وأوضح وزير الخارجية الروسى أن هذه العمليات تباطأت الآن، مفسرًا ذلك بأن "الوفد الحكومى الأفغانى لم يكن مهتمًا منذ عام ونصف أو عامين برؤية استئناف هذه المفاوضات".
وأضاف لافروف: "على هذه الخلفية، مرة أخرى للأسف قررت طالبان محاولة حل الوضع بالوسائل العسكرية. يغزون المزيد والمزيد من المدن والمحافظات.. كل شىء سىء وخطأ".
كما أكد لافروف على أن "عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن بشأن أفغانستان ستكون مفيدة إذا كانت تساهم فى حوار سلمى حقيقى، وليس مجرد هدف كسب الوقت".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: نؤيد عقد جلسة فى مجلس الأمن حول أفغانستان لأجل التسوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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