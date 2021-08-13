العراق: استهداف خطى كهرباء يغذيان مشروع مياه الكرخ بعبوات ناسفة

وحسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، قالت وزارة الكهرباء فى بيانها: "تعرض خطى نقل الطاقة الكهربائية (ماء الكرخ - نصر) و(ماء الكرخ - طارمية) جهد ١٣٢، التابعين للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى فجر اليوم الجمعة، إلى عمل تخريبى إرهابى بتفجير بعبوات ناسفة".
وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات العاجلة من قبل ملاكات الشركة العامة، رفقة القوات الأمنية للكشف على الخطين المتضررين، بهدف الإسراع فى إتمام الصيانات المطلوبة، وإعادتهما إلى الخدمة".
وشددت الوزارة العراقية على أن "الإصرار على استهداف النقاط الحيوية فى المنظومة الوطنية، وإعادة تدمير كل ما تعمره وزارة الكهرباء، ويتفانى فيه الجهد الحكومى، ما هو إلا دليل على محاولة قتل الحياة فى هذا البلد الذى يوغل الإرهاب والتخريب باستهدافه من خلال ملف الخدمات، وفى مقدمتها الكهرباء".
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