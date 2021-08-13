تكريم من نوع خاص.. مصر تحتفي بمبدعيها على الجسور والشوارع

مثلما رفعتهم أعمالهم وبطولاتهم وقتها إلى عنان السماء وصارت أسمائهم حديث الناس في مصر.. بقيت أيضا ذكراهم تتجدد من وقت لآخر كلما شاهدنا أسمائهم مكتوبة على شارع أو ميدان أو جسر..كنوع من التكريم الرسمي بجانب التكريم الشعبي.

فهذا شارع الرياضي العالمي خضر التوني، وآخر يحمل اسم يسرى، ومؤخرا فريال عبد العزيز صاحبة ذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو، وأخيرا "كوبري سمير غانم".. وإن كان هذا النوع من التكريمات لا يرقى إلى مستوى الأوسمة والنياشين للمسئولين والعسكريين، إنما هو تكريم رسمي بصبغة شعبية يترك أثرا أدبيا طيبا لدي أسرة المكرم.

كوبري سمير غانم

تقديرا لمسيرته في العطاء وتقديم أعمال فنية ناجحة وهادفة، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، والمتقاطع أعلى الطريق الدائري، كتخليد لما قدمه غانم من تراث فني تناقلته الأجيال.

هذا الأمر استقبلته عائلة الفنان الراحل سمير غانم، بترحاب كبير، حيث وجه الإعلامي رامي رضوان رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إطلاق اسم حماه الفنان الراحل سمير غانم على أحد الكباري، قائلا: "شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

المحاور والأولمبياد

ولم ينس الرئيس عبد الفتاح السيسي، دور أبطال الألعاب الأولمبية، والنجاح الكبير الذي استطاعوا تحقيقه، ليفاجئهم بتكريم لا يقدر بثمن، وهو إطلاق أسماء أبطال مصر الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" على عدد من الطرق والمحاور، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق اسم البطلة الأولمبية فريال عبد العزيز على الكوبري الجديد الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري على محور طه حسين بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

التاريخ يتجدد

وكان البطل خضر التوني من أوائل الأبطال الأولمبيين الذين تم إطلاق أسمائهم على الشوارع بمصر، حيث فاز التوني بذهيية رفع الاثقال في برلين عام 1936، ووصفته الصحف العالمية بالبطل الذي لا يقهر وأطلق اسمه على أحد شوارع القرية الأولمبية في ميونخ تكريما له، كما أطلق اسمه على أحد شوارع منطقة مدينة نصر وأحد شوارع منطقة سيدي جابر بالإسكندرية، وكذلك أحد ميادين منطقة حلوان.

وتصدر اسم خضر التوني قائمة أعظم 50 بطلا في تاريخ رفع الأثقال لمدة 48 عاما وهى القائمة التي يصدرها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال سنويا.

الفن والشوارع

وكانت هناك تكريمات لكثير من نجوم الفن، حيث شهدنا في عام 2018، إطلاق اسم الفنانة يسرا على شارع بالجونة في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، وذلك في إطار تكريم تاريخها الفني الحافل.

تكريم بعد الرحيل

ولم تنس الجماهير المصرية أو المسؤولين بمصر الفنانين العمالقة ممن رحلوا عن عالمنا، وقاموا بتكريم لهم يخلد أسمائهم ليحي ذكراهم، وكان منهم الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث تم إطلاق اسمه على أحد شوارع مدينة الإسكندرية، وجاء تكريمه بعد وفاته خاصة أن الشارع يُعد مسقط رأسه، تقديرا لما قدمه من أعمال فنية.

كما كانت السندريلا الراحلة سعاد حسني أحد نجوم الفن الذين أطلقت أسماؤهم على منطقة مصر الجديدة، وأيضا الفنان فؤاد المهندس، حيث وافقت لجنة التسميات بمحافظة القاهرة، في مارس 2008، على إطلاق اسمه على شارع الياسمن بالزمالك، وذلك بعد عامين على رحيله، في 16 سبتمبر 2006، وفي عام 2016، أطلق مسؤولو محافظة سوهاج اسم الفنان الراحل حمدي أحمد على ميدان المسلة بمدينة المنشاة مسقط رأس الفنان الراحل، تقديرا لما قدمه الفنان الراحل من أعمال وإبداعات فنية متميزة.