الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في أفغانستان

الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في أفغانستانحذرت الأمم المتحدة اليوم الجمعة من وقوع كارثة إنسانية في أفغانستان جراء الحرب المستعرة بين القوات الحكومية وحركة طالبان .. مؤكدة أن الأسوأ لم يأت بعد.

وقال المسئول في برنامج الغذاء العالمي طومسون فيري في إفادة صحفية "نخشى أن الأسوأ لم يأت بعد وأن أكبر موجة مجاعة تقترب بسرعة" .. مشدداً على أن "الوضع يحمل كل بصمات كارثة إنسانية".

فيما قالت شابيا مانتو من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 250 ألف شخص أجبروا على ترك منازلهم منذ مايو/ أيار الماضي، لافتا إلى أن 80% منهم من النساء والأطفال.

وأشارت إلى أن كثيرين أفادوا بابتزاز الجماعات المسلحة لهؤلاء اللاجئين، على طول الطريق، واضطرارهم إلى تفادي العبوات الناسفة على الطرق الرئيسية.

من جانبه قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليركي "إنهم ينامون في العراء، في الحدائق والأماكن العامة".

واوضح ان مكتب الامم المتحدة مشغول حالياً بمحاولة توفير ملاذ للاجئين قائلاً ان "أحد الشواغل الرئيسية في الوقت الحالي هو ببساطة إيجاد مأوى لهم".

وسيطرت طالبان على ثاني وثالث أكبر مدن البلاد في الوقت الذي تستعد فيه السفارات الغربية لإرسال قوات للمساعدة في إجلاء الأفراد، على الرغم من أن الأمم المتحدة قالت إن أعضاءها البالغ عددهم 320 عنصراً سيبقون.