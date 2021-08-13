الجزائر: إخماد جميع حرائق تيزى وزو وجهود مستمرة لإطفاء 35 حريقا آخر

جدة - نرمين السيد - أكدت المديرية العامة للحماية المدنية فى الجزائر، اليوم الجمعة، إخماد جميع الحرائق المشتعلة بولاية تيزى وزو، لافتة إلى استمرار الجهود لإخماد 35 حريقا مشتعلا فى 11 ولاية أخرى، حسبما أفادت شبكة "النهار" الجزائرية.





وفى بيان لها، قالت المديرية العامة للإطفاء، إن عناصر الحماية يقومون الآن بعملية الحراسة لتفادى عودة نشوب الحرائق، داعية المواطنين إلى توخى الحيطة والحذر فى ظل استمرار الظروف الجوية كموجة الحر وكذا الرياح القوية.

وبحسب الشبكة، قامت وحدات الحماية المدنية خلال الـ14 ساعة الأخيرة باخماد 76 حريقا عبر 15 ولاية خلال 24 ساعة الأخيرة منها 40 حريق بتيزى وزو.

وأضاف البيان أنه تم إخماد 11 حريقا بولاية الطارف، و8 حرائق فى بجاية، و4 حرائق فى جيجل والبليدة، بالاضافة إلى إخماد حريقين بولايات عين الدفلى، سوق اهراس، المدية، سكيكدة، وكذا إخماد حريق بولايات تبسة، وعنابة بومرداس، وبرج بوعريريج.

وأوضح البيان، أن فرق الحماية تعمل رفقة المصالح الخاصة تعمل حاليا على إخماد 35 حريقا عبر 11 ولاية، منها 9 حرائق فى ولاية جيجل، و7 حرائق بولاية بجاية، و6 فى الطارف و3 فى سوق أهراس.