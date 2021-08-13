الدنمارك: إلغاء الإلزام بوضع الكمامات فى المواصلات العامة

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة النقل الدنماركية، اليوم الجمعة، أنه كان من المقرر فى الأصل إلغاء الالتزام بأن يضع الركاب الواقفين الكمامات فى وسائل النقل العام فى الأول من سبتمبر المقبل، ولكن تم إلغاؤه الآن بالفعل.

كما ألغت السلطات الصحية التوصية بالحفاظ على مسافة متر واحد فى الأماكن العامة، موضحة أنه لذلك من المقرر إلغاء الالتزام بوضع الكمامات باعتباره "نتيجة طبيعية". ويظل الاستثناء الوحيد الآن هو وضع الكمامات فى الطائرات.