إيطاليا: اندلاع حريق فى غابات روما وإجلاء سكان التجمعات

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، ارتفعت درجات الحرارة إلى ما يقرب من 49 درجة مئوية يوم الأربعاء الماضى، فى جنوب شرق صقلية، وقيل إن هذه أعلى درجة حرارة تسجلها أوروبا على الإطلاق.
وواجهت قطاعات من جنوب إيطاليا حرائق غابات فى الأسابيع الأخيرة، واستعرت النيران فى أحراش بمنطقة كالابريا فى أقصى الجنوب، وفى جزيرتى صقلية وسردينيا.
وحسبما أفاد رجال إطفاء فى تغريدة على "تويتر"، تتجه الموجة الحارة الآن شمالاً، وتم إجلاء 25 أسرة مع انتشار الحرائق فى محمية مونت كاتيللو قرب ضاحية تيفولى على مشارف روما. وتم إجلاء نحو 30 من نزلاء دار للأطفال الفقراء واليتامى.
كما أشار رجال الإطفاء إلى أن الحرائق نشبت فى غابات قرب بلدة أوترانتو بالجنوب أيضًا، حيث تم إجلاء منتجع بحرى قريب بسبب الدخان الخانق، وتم إغلاق الطريق الساحلى المتجه جنوبا من البلدة.
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