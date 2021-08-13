tawjihi.jo تحديث موقع وزارة التربية والتعليم الأردني نتيجة توجيهي الأردن 2021 يوم الإثنين 16 /8

موقع وزارة التربية والتعليم الأردني يتم تجهيزه الآن لاستقبال طلاب الثانوية العامة الأردنية، الراغبين في معرفة تفاصيل النتيجة، والتي أوشكت على الإعلان بعد أن أعلنت وزارة التربية عبر موقعها الرسمي، أن النتيجة سوف تعلن يوم الإثنين القادم الموافق 2021/08/16 في تمام الساعة العاشرة، صباحاً من مقر وزارة التربية والتعليم، وسوف يعقد السيد محمد خير أبو قديس وزير التربية مؤتمراً صحفياً خاصاً بالنتيجة، كي يعلن به نسبة النجاح العامة، وأسماء الطلاب الأوائل في كل شعبة على حدا، وبعد أن ينتهي المؤتمر مباشراً سوف تقوم الوزارة بإتاحة النتيجة للطلاب إلكترونياً، عبر موقع الوزارة الرسمي، وفيما يلي طريقة الحصول على النتيجة بسهولة عن طريق الإنترنت.

الدخول على رابط tawjihi.jo . أختيار نتائج الثانوية العامة الأردنية. كتابة الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على زر عرض النتيجة سوف تظهر تفاصيل النتائج.

موقع وزارة التربية والتعليم الأردنيموعد إعلان نتائج الثانوية العامة الأردنية رابط نتائج توجيهي الأردن

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مملكة الأردن، أن الاستعلام سوف يكون إلكترونياً في عرض النتائج ومن يرغب من الطلاب الحصول على النتيجة من مديريات التربية والتعليم، فسوف تكون متاحة يوم الثلاثاء 17 أغسطس، وشددت الوزارة على الطلاب الراغبين في الذهاب إلي مقار المديريات، أخذ كافة التدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة منعاً لأصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد.

رابط نتائج الثانوية العامة الأردن 2021

أكد المسئولون في وزارة التربية والتعليم، أن كافة المؤشرات الأولية تشير إلي أن النتائج مطمئنة لجميع الطلاب وأن نسب النجاح مرتفعة هذا العام في كل الشعب، وأن هناك تعليمات من الوزير أن يكون المصححون في صف الطلاب في التصحيح، نظراً للظروف الصعبة التي مر بها الطلاب هذا العام جراء وباء كوفيد 19.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

وزارة التربية والتعليم في المملكة من أهم وزارات الحكومة الأردنية، فهي المسئولة عن خلق نشأ متعلم قادر على النهوض بالبلاد، من خلال تطوير وتحديث منظومة التعليم في المملكة، وهذا ما تعمل عليه الوزارة ونجحت خلال الفترة الأخيرة، في إنهاء العام الدراسي الماضي الصعب بنجاح كبير شهد له أولياء الأمور والطلاب.

رابط موقع نتائج الثانوية العامة الأردنية

تشير التوقعات أن تكون النتائج هذا العام مرتفعة بالمقارنة بنتائج العام الماضي 2020، مما يترتب عليه أرتفاع الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الحكومية للعامك الجامعي الجديد، وأشارة وزارة التربية والتعليم أن النتائج مطمئنة بالنسبة للطلاب، وأن الوزارة أعطت تعليماتها للجان المختصة بالتصحيح أن تكون في صالح الطلاب، لأن هدف الوزارة الأساسي مصلحة الطالب.