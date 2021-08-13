جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، قال جيش الاحتلال: "رصدت قوات الجيش الإسرائيلى، الأربعاء الماضى، مسيرة تابعة لمنظمة حماس، اجتازت الحدود من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل، وقامت بإسقاطها"، مضيفًا أن "المسيرة كانت تحت متابعة قواتنا طيلة الحادث، وتم العثور عليها فى وقت سابق اليوم".
وكان الجيش الإسرائيلى أعلن، أمس الخميس، إسقاط مسيرة تابعة لمليشيات حزب الله بعد اجتيازها الحدود من لبنان، حيث قال أفيخاى أدرعى، الناطق باسم جيش الاحتلال للإعلام العربى: "رصدت قواتنا أمس، مسيّرة تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية اجتازت الحدود من لبنان إلى داخل إسرائيل وقامت بإسقاطها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل: إسقاط طائرة مسيرة لحماس اجتازت الحدود يوم الأربعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.