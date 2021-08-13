إسرائيل: إسقاط طائرة مسيرة لحماس اجتازت الحدود يوم الأربعاء

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، قال جيش الاحتلال: "رصدت قوات الجيش الإسرائيلى، الأربعاء الماضى، مسيرة تابعة لمنظمة حماس، اجتازت الحدود من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل، وقامت بإسقاطها"، مضيفًا أن "المسيرة كانت تحت متابعة قواتنا طيلة الحادث، وتم العثور عليها فى وقت سابق اليوم".

وكان الجيش الإسرائيلى أعلن، أمس الخميس، إسقاط مسيرة تابعة لمليشيات حزب الله بعد اجتيازها الحدود من لبنان، حيث قال أفيخاى أدرعى، الناطق باسم جيش الاحتلال للإعلام العربى: "رصدت قواتنا أمس، مسيّرة تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية اجتازت الحدود من لبنان إلى داخل إسرائيل وقامت بإسقاطها".