روسيا تسجل حصيلة وفيات قياسية بمتحور كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 815 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بوباء كورونا "كوفيد-19"، ما يمثل معدلاً قياسيًا للوفيات لليوم الثانى على التوالى بسبب تفشى متحور دلتا، وتراجع وتيرة حملة التطعيم ضد الفيروس.





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