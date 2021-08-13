النجاح بإخماد جميع الحرائق في ولاية تيزي وزو الجزائرية

كشفت وسائل إعلام جزائرية عن نجاح السلطات في البلاد في إخماد كل الحرائق المشتعلة في ولاية تيزي وزو الجزائرية.
ومنذ ليلة الإثنين الماضي، تعرضت عدة مناطق جبلية عبر 18 محافظة شرق الجزائر حرائق مهولة أتت على مساحات واسعة من الثروة الغابية وصلت ألسنتها إلى بعض السكان، مخلفة خسائر بشرية ومادية، وقد أطلق الجزائريون حملات تضامنية واسعة منذ الساعات الأولى للأحداث من أجل تقديم يد المساعدة للمتضررين والوقوف إلى جانب الجهود الوطنية لإخماد النيران.
وأسفرت حرائق الغابات المستعرة في الجزائر عن مقتل 69 شخصا من بينهم 28 عسكريا.
وقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم الخميس، إن أغلب الحرائق التي اجتاحت مناطق من البلاد وأسفرت عن وقوع عشرات الضحايا، كانت من فعل أياد إجرامية.
وأضاف تبون، في خطاب إلى الشعب، "جندنا كل إمكانياتنا البشرية والمادية لمواجهة الحرائق التي لم يعرفها الوطن منذ عشرات السنين".
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