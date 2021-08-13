فيديو انشطار السفينة.. هذا ما حدث قبالة سواحل اليابان

انشطرت سفينة شحن عملاقة إلى قسمين، بعد أن جنحت قبالة سواحل ميناء شمالي اليابان، مما أدى إلى تسرب نفطي هائل.
وأظهرت لقطات انشطار السفينة، ثم غرق مؤخرتها في قاع البحر وبينما ظل الجزء الثاني طافيا فوق سطح الماء لفترة من الوقت.
وقال خفر السواحل الياباني إن السفينة "كريمسون ولاريس" كانت ترفع علم بنما وعلى متنها 21 بحارا من الصين وفيتنام.
وأضاف أنه تم إنقاذ البحارة ونقلهم إلى مكان آمن، بعد هرعت إلى المكان ثلاثة زوارق وثلاث طائرات.
وأدت الحادثة إلى تسرب نفطي كبير امتد على مساحة 24 كيلومترا، لكن التأثير البيئة لهذه الكارثة لا يزال غير واضح.
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