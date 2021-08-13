روسيا تطرد صحفية فى «BBC»

جدة - نرمين السيد - أمهلت روسيا، اليوم الجمعة، الصحفية بهيئة الإذاعة البريطانية "بى.بى.سى" سارة رينسفورد، حتى نهاية الشهر لمغادرة البلاد، قائلة إن ذلك القرار بسبب تمييز المملكة المتحدة ضد وسائل الإعلام الروسية ورفضها إصدار تأشيرات للصحفيين فى البلاد.





ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، سيتعين على الصحفية أن تغادر عندما تنقضى صلاحية تأشيرتها الحالية فى 31 أغسطس الجارى، حسبما ذكر مسؤول بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة. وقالت قناة "روسيا-24" الحكومية، أمس الخميس، إنه لم يتم تجديد تأشيرة سارة رينسفورد، وذلك نقلاً عن مصدر لم يتم الكشف عنه. وتقترب العلاقات بين روسيا والغرب من أدنى مستوى لها بعد الحرب الباردة، وسط انتقادات غربية لحملة الكرملين ضد المعارضة المحلية منذ سنوات، خصوصًا مع تصعيد هذه الحملة خلال الأونة الأخيرة.

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