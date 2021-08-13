قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 4 فلسطينيين جنوب نابلس

جدة - نرمين السيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 4 شبان فلسطينيين، ليلة أمس الخميس، من بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.



جدة - نرمين السيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 4 شبان فلسطينيين، ليلة أمس الخميس، من بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس. وقالت مصادر محلية وأمنية فى نابلس، إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان من اللبن الشرقية، الليلة الماضية، عقب احتجازهم على مدخل البلدة.

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