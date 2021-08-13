ميسي يكشف تفاصيل لحظة معرفته بقرار برشلونة

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن لحظة اكتشافه لقرار برشلونة بعدم تجديد التعاقد معه، وأن موعد الرحيل "المؤلم" قد حان.

وأجبر النجم الأرجنتيني على ترك برشلونة، بسبب الضائقة المادية التي تعصف بالنادي، والتي تمنعه من تحمل راتب ميسي "الهائل"، حتى بعد موافقته على التخفيض بنسبة 50 بالمئة.

وفي مقابلة صحفية مع "بي بي سي"، قال ميسي إن والده هو الذي أخبره بقرار برشلونة، في لحظة وصفها ميسي بالصادمة.

وقال ميسي: " ذهب والدي (خورخي) لرؤية (رئيس برشلونة خوان) لابورتا، وعندما عاد، أخبرني بالقرار وأراد أن أكون ملما بالموضوع قبل إخبار أنطونيلا والأطفال".

واستكمل: "ثم أخبرتها (زوجته أنطونيلا) وبكينا معا، شعرنا بالضيق الشديد ثم تحدثنا عن أفضل طريقة لإيصال الأخبار إلى الأطفال".

"لقد أخبرنا الأطفال في ديسمبر أننا سنبقى، وكنا نعلم أن هذه ستكون صدمة كبيرة لتياغو (ابن ميسي الأكبر) على وجه الخصوص."

الحياة الجديدة

وبالرغم من الخبر الصادم، يأمل ميسي في أن يتكيف أولاده الثلاثة بسرعة مع حياتهم الجديدة في باريس.

وقال ميسي: "تياغو يشبهني في التصرفات، نحن نعاني من الداخل دون أن نقول أي شيء. لكنه أيضا ليس شيئا خطيرا للغاية. سوف يتكيف مثل الجميع".

وشرح الفترة الصعبة بعد قرار الرحيل: "بعد أن أخبرنا برشلونة بالأخبار، لم نكن نعرف ماذا سنفعل. لم يكن لدينا أي مكان نذهب إليه".

وأضاف: "كان هناك الكثير من عدم اليقين والعصبية بالنسبة لنا، من حيث المكان الذي سنبدأ فيه من جديد، وإلى أين نحن ذاهبون، والاضطراب الذي أصاب عائلتنا".

"ولكن بمجرد إبرام الاتفاق مع باريس سان جرمان، استطعت أن أتطلع إلى الأمام.. سنبدأ الآن في إعداد أنفسنا بشكل فردي وكأسرة لهذا التغيير."