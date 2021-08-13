كيف اسجل في إعانة البحث عن عمل 1443، سؤال يبحث عن إجابته الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء قبول دفعة جديدة من الشباب الباحثون عن عمل للحصول عن الإعانة التي تظل مستمرة لمدة 15 شهر يصرف فيها الدعم شهريا للمقبولين بالضوابط والمعايير الجديدة التي تم تحديدها واعتمادها من قبل المسؤولين في الحكومة السعودية، حيث تحرص دائما الحكومة السعودية في مساعدة الشباب والوقوف بجانبهم وتوفير لهم فرص عمل مناسبة تساعدهم في العيش الكريم، وذلك عن طريق تقديم دورات تدريبية وبرامج تحفيزية إضافة علي ذلك الإعانات التي تقوم بمنحها إلي المواطنين الذي تتوافق عليهم شروط صرف الإعانة، التي يستفيد منها الشخص بمبالغ مالية شهرية.

يمكن لكل شاب يبلغ عمره ما بين 20 إلي 40 تتوافق عليه الشروط المطلوبة التقديم في إعانة البحث عن عمل (حافز) وذلك من خلال إتباع عدة خطوات بسيطة جاءت كالتالي:

الدخول إلي موقع صندوق تنمية الموارد البشرية.

إنشاء حساب على البوابة الوطنية طاقات .

. اختيار إعانة البحث عن عمل بعد الضغط على برنامجنا.

تسجيل البيانات المطلوبة.

ذكرت اللائحة التنفيذية الجديدة 1443 شروط المستحقين من صرف إعانة البحث عن عمل والتي جاءت كالتالي:

لا يستفيد المتقدم من أي معاش تقاعد.

يحمل جنسية سعودية.

ليس لدية أي نشاط تجاري.

يجب أن يكون يكون الشخص استفاد من قبل من إعانة البحث عن عمل.

لا يقل عمل الشخص عن 20 عام.

لا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام.

أن يكون المتقدم مقيم بداخل المملكة العربية السعودية إقامة دائمة.

حددت الحكومة السعودية قيمة المكافأة المالية التي يتحصل عليها المقبولين في الاستفادة من إعانة حافز البحث عن عمل والتي جاءت على أربع مراحل كل مرحلة من المراحل الثلاثة الأولي مدتها 4 أشهر والمرحلة الأخيرة مدتها 3 أشهر والتي جاءت كالتالي:

(المرحلة الأولي) يصرف ألفين ريال لمدة أربع أشهر. (المرحلة الثانية) يصرف ألف ونصف ريال سعودي لمدة أربع أشهر. (المرحلة الثالثة) يصرف ألف ريال سعودي لمدة أربع اشهر. (المرحلة الرابعة) يصرف 750 ريال سعودي لمدة ثلاث اشهر.

وصلنا إلي نهاية توضيح كيف اسجل في إعانة البحث عن عمل 1443 بالشروط والضوابط الجديدة.