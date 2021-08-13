تغيير رقم الهاتف في توكلنا عبر أبشر

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تغيير رقم الهاتف في توكلنا أحد الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا في السعودية عن طريق منصة أبشر الإلكترونية التابعة لـ وزارة الداخلية السعودية، ويعتمد التطبيق على رقم الهاتف المسجل في منصة أبشر، وفي حال وجود أي تغيير على رقم الهاتف هذا، فإنه يجب تعديل الرقم في نظام أبشر ليتم اعتماد الرقم الجديد، وقد أطلق تطبيق توكلنا الإلكتروني من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بالتعاون مع عدة جهات حكومية مختصة في عام 2020، وتم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار الأزمة الصحية.تغيير رقم الهاتف في توكلنا
يتم تعديل رقم الجوال في توكلنا من أجل الكشف عن الحالة الصحية للمستخدم، ويتوجب عليكم اتباع الخطوات التالية لتغييره:
- الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية ومنها إلى أبشر أفراد
- الضغط على أيقونة خدماتي
- اضغط على خدمة تعريف رقم الهاتف
- قم بإدراج رقم الهاتف الجديدة المراد تعريفه
- بعد أن تنتهي من تغيير الهاتف، قم بإرسال الرقم الجديد وسيتم بعدها إرسال لك رسالة نصية فيها كود التحقق من أجل إدخاله عند تسجيل الدخول في توكلنا.
مشكلة الجوال مسجل مسبقا في منصة أبشر توكلنا
تجدر الإشارة أن الكثير من المستخدمين في توكلنا يصادفون مشكلة في تحديث رقم الهاتف، حيث تظهر لهم رسالة تفيد بأن رقم الهاتف مسجل مسبقا في أبشر ذلك عند استخدامهم للخدمة تعريف الرقم عن طريق أحد الأصدقاء والأقارب، وعندما يتم إدخال الرقم ستظهر رسالة الرقم مسجل في أبشر مسبقا ولحل هذه المشكلة يجب التواصل مع الدعم الخاص بتطبيق توكلنا، ويمكنك الدخول إلى حساب التطبيق على تويتر.كيفية التسجيل في تطبيق توكلنا
- الضغط على أيقونة تطبيق توكلنا واختيار تسجيل جديد
- اختر مواطن أو مقيم وقم بكتابة رقم الإقامة أو الهوية
- ادخل تاريخ الميلاد واطلع على الشروط والأحكام الخاصة بتطبيق
- بعد الموافقة على الأحكام اضغط على أيقونة التالي وعين كلمة المرور، ويجب مراعاة أن لا تقل الكلمة عن 12 خانة مكونة من حروف وأرقام كبيرة وصغيرة
- تأكيد كلمة المرور وتحديد موقع السكن على الخريطة عن طريق السماح بفتح خدمة تحديد المواقع للهاتف
- الإجابة على أسئلة الاستبيان الصحي في التطبيق وبعدها اضغط على خيار أبدأ للمباشرة باستخدام الخدمات.
الوسوم
تغيير رقم الهاتف في توكلنا أحد الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا في السعودية عن طريق منصة أبشر الإلكترونية التابعة لـ وزارة الداخلية السعودية، ويعتمد التطبيق على رقم الهاتف المسجل في منصة أبشر، وفي حال وجود أي تغيير على رقم الهاتف هذا، فإنه يجب تعديل الرقم في نظام أبشر ليتم اعتماد الرقم الجديد، وقد أطلق تطبيق توكلنا الإلكتروني من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا بالتعاون مع عدة جهات حكومية مختصة في عام 2020، وتم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار الأزمة الصحية.تغيير رقم الهاتف في توكلنا
يتم تعديل رقم الجوال في توكلنا من أجل الكشف عن الحالة الصحية للمستخدم، ويتوجب عليكم اتباع الخطوات التالية لتغييره:
- الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية ومنها إلى أبشر أفراد
- الضغط على أيقونة خدماتي
- اضغط على خدمة تعريف رقم الهاتف
- قم بإدراج رقم الهاتف الجديدة المراد تعريفه
- بعد أن تنتهي من تغيير الهاتف، قم بإرسال الرقم الجديد وسيتم بعدها إرسال لك رسالة نصية فيها كود التحقق من أجل إدخاله عند تسجيل الدخول في توكلنا.
مشكلة الجوال مسجل مسبقا في منصة أبشر توكلنا
تجدر الإشارة أن الكثير من المستخدمين في توكلنا يصادفون مشكلة في تحديث رقم الهاتف، حيث تظهر لهم رسالة تفيد بأن رقم الهاتف مسجل مسبقا في أبشر ذلك عند استخدامهم للخدمة تعريف الرقم عن طريق أحد الأصدقاء والأقارب، وعندما يتم إدخال الرقم ستظهر رسالة الرقم مسجل في أبشر مسبقا ولحل هذه المشكلة يجب التواصل مع الدعم الخاص بتطبيق توكلنا، ويمكنك الدخول إلى حساب التطبيق على تويتر.كيفية التسجيل في تطبيق توكلنا
- الضغط على أيقونة تطبيق توكلنا واختيار تسجيل جديد
- اختر مواطن أو مقيم وقم بكتابة رقم الإقامة أو الهوية
- ادخل تاريخ الميلاد واطلع على الشروط والأحكام الخاصة بتطبيق
- بعد الموافقة على الأحكام اضغط على أيقونة التالي وعين كلمة المرور، ويجب مراعاة أن لا تقل الكلمة عن 12 خانة مكونة من حروف وأرقام كبيرة وصغيرة
- تأكيد كلمة المرور وتحديد موقع السكن على الخريطة عن طريق السماح بفتح خدمة تحديد المواقع للهاتف
- الإجابة على أسئلة الاستبيان الصحي في التطبيق وبعدها اضغط على خيار أبدأ للمباشرة باستخدام الخدمات.
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