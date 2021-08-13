وزير دفاع بريطانيا: أفغانسستان تتجه لحرب أهلية وقلقون من عودة القاعدة

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الدفاع البريطانى، بن والاس، اليوم الجمعة، عن قلقه من أن تكون أفغانستان فى طريقها لأن تصبح دولة فاشلة، وأرضًا خصبة لجماعات متشددة مثل تنظيم القاعدة، محذرًا من عودة التنظيم.





وفى تصريحات لشبكة "سكاى"، قال بن والاس: "أنا قلق للغاية من أن تكون الدول الفاشلة (أفغانستان) تمثل أرضًا خصبة لأمثال هؤلاء.. القاعدة ستعود على الأرجح". وأضاف أن قندهار، ثانى أكبر مدينة فى أفغانستان، ومدينة لشكركاه "أصبحتا الآن فى أيدي طالبان على الأرجح"، لافتا إلى أن أفغانستان تتجه لحرب أهلية، وعلى الغرب أن يتفهم أن طالبان ليست كيانًا واحدًا، وإنما هى مسمى لعدد كبير من المصالح المتنافسة. وفى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بى.بى.سى"، قال الوزير البريطانى: "اكتشفت بريطانيا فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر أنها دولة يقودها أمراء الحرب وتقودها أقاليم وقبائل مختلفة، وما لم تكن حذرًا جدًا سينتهى بك الأمر إلى حرب أهلية، وأعتقد أننا نتجه نحو حرب أهلية".

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