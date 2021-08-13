واشنطن: بايدن يرسل مبعوثا إلى إثيوبيا لجمع أطراف الصراع والتفاوض

جدة - نرمين السيد - أعلنت واشنطن، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أرسل مبعوثًا إلى إثيوبيا لجمع أطراف الصراع للتفاوض فى هذا الوقت العصيب، حسبما ذكر نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





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