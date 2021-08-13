Link رابط نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة 2021 result.esudan.gov.sd عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودان

رابط استخراج نتيجة شهادة الأساس السودانية 2021 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودان تصدر رابط موقع نتيجة الشهادة السودانية 2021 ولاية الخرطوم وجميع الولايات السودان لاستخراج نتيجة شهادة الأساس 2021 السودان قائمة محركات البحث خلال الساعات الأخيرة بعد عقد مؤتمر نتيجة الشهادة السوادنية من قبل وزارة التربية والتعليم للإعلان عن تفاصيل النتائج فور انتهاء عمليات تصحيح الامتحانات ومراجعة أوراق طلاب الأساس في السودان تمهيدًا لنشرها عبر بوابة الحكومة الإلكترونية بالسودان.

نتيجة شهادة الأساس ولايى الجزيرة2021

وعقدت وزارة التربية والتعليم مؤتمر نتيجة الشهادة ولاية الجزيرة 2021 السودانية للكشف عن تفاصيل النتائج النهائية لطلاب التعليم الأساسي في ولاية الخرطوم وجميع الولايات.

وسجلت مؤشرات نتائج الطلاب هذا العام تفاوتًا في معدلات النجاح وتراجعت في عدد من الولايات مقارنة بالسنوات الماضية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب.

نتيجة امتحانات شهادة الأساس ولاية الجزيرة 2021

وسجلت بعض الولايات تراجعًا نسبيًا في مؤشرات النتائج لهذا العام بسبب صعوبة الامتحانات وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي أثرت على كافة مناحي الحياة.

وتراجعت نسبة النجاح في شهادة الأساس 2021 في ولاية نهر النيل إلى 78% بمعدل 10% من أعداد الطلاب الإجمالية مقارنة بالسنة الماضية حيث سجلت العام الماضي نسبة نجاج 88%.

في السياق ذاته أكد مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي، حمزة الفحل، ظهور نتيجة شهادة السودانية 2021 ولاية الخرطوم اليوم الخميس 5 أغسطس 2021، لطلاب شهادة الأساس السودانية 2020-2021 عبر موقع بوابة الحكومة السودانية الإلكترنية لجميع الطلاب.

رابط نتيجة شهادة الاساس الجزيرة 2021 برقم الجلوس

وتزايدت معدلات البحث عن رابط استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة 2021 بالاسم ورقم الجلوس في السودان وعدد من الدول العربية التي تضم جالية سودانية كبيرة بين سكانها من السودانيين العاملين في الخارج، بعد الانتهاء من عمليات تصحيح امتحانات شهادة الاساس في ولاية الجزيرة السودانية خلال الفترة الماضية.

ونستعرض معكم رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية لاستخراج نتيجة شهادة الأساس السودانية 2021 لطلاب شهادة التعليم الأساسي بالسودان وخطوات استخراجها عبر السطور التالية:-

نسب نجاح شهادة الاساس 2021

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تراجع نسبة نجاح شهادة الاساس 2021 في عدد من الولايات السودانية هذا العام بسبب انتشار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على العملية التعليمية في كافة الأنحاء بالإضافة إلى صعوبة الامتحانات هذا العام، حيث تراجعت نسب النجاح نحو 10% عن العام السابق، وعلى رأسها نسب نجاح شهادة الاساس ولاية نهر النيل 2021 من نسبة النجاح 88% إلى 78% هذا العام.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات شهادة الأساس لطلاب الصف الثامن ولاية الخرطوم وجميع الولايات جرت وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة.

يأتي ذلك للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19 بين الطلاب بالتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات بين الطلبة وتطهير الفصول والمدارس المختلفة وتعقيمها.

نتيجة شهادة الاساس الجزيرة 2021

في سياق متصل أعلنت وزارة التربية والتعليم صدور نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة 2021 برقم الجلوس، يوم الخميس الموافق 12 أغسطس الجاري، خلال مؤتمر صحفي برئاسة وزير التربية والتعليم.

وأرجع الوزير سببب تأخير النتائج إلى إضراب المعلمين في السودان خلال الفترة الماضية ما عطل عملية تصحيح أوراق الامتحانات في جميع الولايات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم السودانية تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب والمشرفين على امتحانات طلاب الصف الثامن في السودان للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ في ظل عدم توافر علاجات شافية حتى الآن وتزايد السلاسات المتحورة من الفيروس التاجي كوفيد ١٩.