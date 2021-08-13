هُنا رابط استخراج نتيجة شهادة الأساس الجزيرة 2021 برقم الجلوس عبر المركز القومي للمعلومات result.esudan.gov.sd

يواصل طلاب شهادة الأساس في السودان معرفة نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة 2021 برقم الجلوس عبر موقع المركز القومي للمعلومات result.esudan.gov.sd وولاية الخرطوم حيث تصدرت نتيجة الاساس الجزيرة 2021 برقم الجلوس قائمة تريند جوجل في السودان بعد الإقبال الكبير من قبل طلاب وطالبات جمهورية السودان على محركات البحث عبر الشبكة العنكبوتية (الانترنت) حول البحث عن نتيجة الأساس 2021 والتي من المفترض ان تطرح على موقع وزاره التربية والتعليم السودانية.

نتيجة شهادة الاساس الجزيرة 2021

وأصدرت وزارة التربية والتعليم السودانية نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة 2021 برقم الجلوس خلال الأسبوع الجاري بعد اعلان السيد وزير التربية والتعليم في المؤتمر أن أوراق الامتحانات قد تم الانتهاء من عملية التصحيح خلال الأسبوع الماضي وأيضا عمليات مراجعة الدرجات ورصدها وهي الآن في مرحلة الاعتماد وطرحها عبر منصة وزاره التربية والتعليم لكي يحصل الطلاب على درجاتهم من خلالها.

نسبة نجاح شهادة الاساس 2021

وكان وزير التربية والتعليم قد صرح في المؤتمر الذي تناول فيه الحديث حول نتيجة الأساس 2021 حيث إشارة أن نسبة النجاح وصلت الى 80 في المئة وانها هذا العام متفاوتة حيث ترتفع في بعض الولايات السودانية وتنخفض في بعض الولايات الأخرى كما انها متاحة لمعظم الولايات بداية من دارفور وحتى الخرطوم ويمكن الاستعلام عنها فور طرحها على الموقع الالكتروني.

سبب تفاوت نتيجة امتحان الاساس 2021

وعن تفاوت نتيجة امتحان شهادة الاساس الجزيرة 2021 أشار وزير التربية والتعليم المولية نهر النيل وصل المعدل النجاح بها الى 78% أي يساوي 10 في المئة من اعداد الطلاب الإجمالي وذلك اقل من العام الماضي التي كانت نسبه النجاح به 88% ويرجع ذلك التراجع في النتائج الى ظروف فيروس كورونا المستجد الذي يؤثر على العملية التعليمية وذلك حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات والكادر التعليمي من الإصابة بالفيروس وتفشيه بينما عن العاصمة الخرطوم فقد صرح وزير التربية والتعليم السوداني بان نسبة النجاح وصلت الى 80% وهي نسبة جيدة مقارنة بالعام الماضي.

استخراج نتيجة شهادة الاساس الجزيرة 2021

وأتاحت الوزارة رابط استخراج نتيجة شهادة الاساس الجزيرة 2021 برقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي التابع لها في بعض الخطوات والتي تتلخص في الآتي:-