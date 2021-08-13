رابط نتائج الثانوية العامة الأردن 2021 وزارة التربية نتائج توجيهي الأردن عبر موقع tawjihi.jo

رابط نتائج الثانوية العامة الأردن 2021، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الأردنية، عن الموعد الرسمي لإعلان نتائج توجيهي الأردن 2021 الذي سيكون يوم الإثنين الموافق 15 أب الجاري في تمام العاشرة صباحاً، على أن يتم استخراج النتائج إلكترونياً برقم الجلوس، الذي حصل عليه الطلاب من خلال رابط بطاقات أرقام الجلوس توجيهي وأدوا الاختبارات بها، هذا وقد تمت الامتحانات بنجاح بالرغم من الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد ومختلف بلدان العالم، بسبب كوفيد 19 الذي كان له تأثير مباشر على العملية التعليمية وتحويل نظام التعليم للتعليم عن بُعد، وقد اهتمت وزارة التربية والتعليم الأردنية بتوفير وسائل الحماية والوقاية للطلاب خلال أداء الامتحانات والتوسع في اللجان، لضمان سلامة الطلاب والقائمين على عملية الامتحانات وسنوضح لكم فيما يلي الرابط الرسمي للتعرف على نتائج توجيهي 2021.

الدخول على الموقع الإلكتروني “tawjihi.jo“.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.

رابط نتائج توجيهي الأردن 2021

موقع وزارة التربية والتعليم لإعلان نتائج شهادة الثانوية العامة

يحتل موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية مكانة متميزة وهامة لدي المواطنين.

فهو الطريق الرسمي الأمن للتعرف على أخبار التعليم بمختلف مراحلة.

ويتوافر من خلاله الروابط الإلكترونية لمختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة.

كما يتم عرض نتائج توجيهي الأردن من خلاله، وتتابع الوزارة التحديثات التي تتم على الموقع لرفع كفاءته وتحمله لعمليات البحث التي تتم يومياً عليه.

استخراج نتائج شهادة الثانوية العامة الأردنية إلكترونياً

يعتبر استخراج نتائج شهادة الثانوية العامة إلكترونياً في الأردن أحد أهم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، وذلك ضمن خطة الوزارة في التحول الرقمي في تقديم خدماتها، مثل إطلاق منصة برنامج الفاقد التعليمي المتخصصة في رفع كفاءة الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، خاصة بعد مرور عام صعب لم يحضر فيه الطلاب بالمدارس مما أثر بالسلب على عدد من المهارات في مواد اللغة العربية والإنجليزي والرياضيات والعلوم، وسيتم تنفيذ هذا البرنامج في منتصف أب الجاري والحضور بالمدارس لمن تم تسجيل اسمه في هذا النظام.

نتائج توجيهي الأردن 2021 الدورة الصيفية

تعتبر هذه الدورة الصيفية لشهادة التوجيهي هي الأكبر من حيث عدد الطلاب الذين تقدموا لاختبارات هذا العام.

فقد وصل عدد الطلبة والطالبات 207 ألف بمختلف الشُعب متضمنين الطلاب الراغبين في رفع معدلاتهم من الدورات السابقة.

وخلال ساعات من الآن سيتم الكشف عن أسماء الأوائل ونسبة النجاح العامة بمعرفة السيد وزير التربية الدكتور محمد أبوقديس.