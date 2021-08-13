الصين ترفض إجراء الصحة العالمية لتحقيق جديد حول كورونا على أراضيها

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات بكين، اليوم الجمعة، رفضها للدعوة التى أطلقتها منظمة الصحة العالمية لإجراء تحقيق جديد على أراضى الصين للبحث عن منشأ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدة ضرورة اتباع نهج "علمى وليس سياسيًا".





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال نائب وزير الخارجية الصينى، ما تشاوتشو: "نعارض تسييس البحث عن الأصول، والتخلى عن التقرير المشترك بين الصين ومنظمة الصحة العالمية الذى نُشر بعد زيارة الخبراء الدوليين فى يناير إلى ووهان. وأضاف تشاوتشو: "نحن ندعم بحثًا يعتمد على العلم".

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