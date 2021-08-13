الصين: مقتل 21 شخصًا على الأقل جراء الأمطار الغزيرة

جدة - نرمين السيد - أعلن التلفزيون الرسمى فى الصين، اليوم الجمعة، مقتل 21 شخصا جراء الأمطار الغزيرة فى وسط البلاد، فى كارثة تأتى بعد فيضانات مدمرة شهدتها البلاد الشهر الماضى وأودت بحياة أكثر من 300 شخص.





وبحسب "فرانس برس"، شهدت مقاطعة خوباى، الواقعة على بعد ألف كيلومتر غرب شنغهاى، تساقط أمطار غزيرة منذ الأربعاء. وقالت قناة "سى سى تى فى"، إن منطقة ييتشنج تأثرت بشكل خاص جراء سقوط الأمطار، حيث سجلت سقوط أكثر من 400 ملم، أمس الخميس وحده، فى معدل قياسى.

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