هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب شمال شرق المغرب

جدة - نرمين السيد - وأصدرت قالت شبكة المغرب للمراقبة والإنذار الزلزالى التابعة للمعهد، بيانًا قالت فيه، إن الهزة وقعت فى الساعة التاسعة و35 دقيقة و22 ثانية بالتوقيت المحلى.

وأضافت الشبكة أن الهزة حدثت أنه تم تحديد مركز الهزة بعرض ساحل إقليم الدريوش، مشيرة إلى أنها سجلت على عمق 22 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.557 درجة شمالا، وخط الطول 3.661 درجة غربا.

وسجل المغرب الشهر الماضى، هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، فى إقليم الدريوش فى منطقة الريف المغربية.