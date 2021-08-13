التحالف يعلن اعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة جنوبي السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الجمعة، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه السعودية.
وقال التحالف إن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة ومفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط"، جنوبي المملكة.
وأضاف التحالف في بيان أن محاولات الميليشيات العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها، مشيرا إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات.
وتتكرر الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.
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