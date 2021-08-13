موعد ظهور نتيجة الثانويه العامه والمؤشرات الأولية للنتائج وتنسيق الكليات الخاصه

موعد ظهور نتيجة الثانويه العامه حيث عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حاليا اجتماعا يوم الاربعاء بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة. مع الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني وايضا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك لاستعراض المؤشرات الاولية لنتائج امتحانات الثانوية العامه لعام 2021 وايضا لاستعداد مكتب التنسيق لاستقبال الطلاب الناجحين.

موعد ظهور نتيجة الثانويه العامه 2021

وطبقا لما تم عرضه حاليا في الاجتماع فان مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامه لهذا العام هي نفس معدلات النجاح المعتادة في الاعوام السابقه وعلي الرغم من ذلك فمن المتوقع انخفاض الحد الادني للقبول بالكليات. مقارنة بالاعوام الماضيه لذا فقد نصح الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم تحديدا اولياء الامور وطلاب الثانوية العامه بتجنب الاخبار المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث ذكر. ( ان كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامه غير رسمي فنحن لم نصرح بشىء بعد ونعمل علي التصحيح ليلا ونهارا وبصفة عامة كل ما ينشر علي هذه المواقع ما هو الا اجتهادات ).

اعلان نتيجة الثانوية العامه

نتيجة الثانوية العامه لهذا العام 2021 ستظهر خلال النصف الثاني من شهر اغسطس. وهذا ما صرح به وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي حيث تم الانتهاء من اعمال التصحيح ورصد الدرجات وكذلك تجميع النتيجه وبناء علي ذلك ترتيب الاوائل في جميع الشعب. حيث إن التصحيح سيتم ألكترونيا ولا يوجد به أي عنصر بشري. وتحديد 10 اوائل بكل شعبه (علمي علوم وعلمي رياضه وادبي). فسيتم اعتماد الاوائل بداية هذا الاسبوع واعلان النتيجه بداية من يوم 15 اغسطس. وسيتمكن الطالب من الحصول علي نتيجته من موقع الوزاره برقم الجلوس عن طريق:

اولا كتابة بيانات الطالب (الاسم والرقم القومي ومحافظة الاقامه). ثانيا تحديد الشعبه المقيد بها الطالب (العلمية او الادبية). ثالثا كتابة بيانات المدرسه المقيد بها وايضا الادارة التعليمية. رابعا كتابة رقم الجلوس. خامسا الضغط علي زر استعلام وفي النهاية سيتم ظهور جميع درجات الطالب في المواد الدراسية. والمجموع الكلي بالأضافة إلي النسبة المئوية.

تظلمات الثانوية العامه بعد موعد ظهور نتيجة الامتحانات

سوف يتم الاعلان عن النتيجة في جميع المدارس بالمحافظات وذلك خلال اليوم التالي من اعتماد النتيجة من الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم ومن ناحية اخري فتح باب التظلمات للمتضررين من النتيجة. وذلك بالمديريات التعليمية لمدة اسبوعين مقابل مبلغ 100 جنية مصري لصندوق دعم المشروعات التعليميه في مصر.

تنسيق العام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١

اقر المجلس الاعلي للجامعات الخاصه تنسيق هذا العام حيث إن الحد الادني يبلغ بصفة عامة 95 % للطب البشري. و90 % كليات طب الاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي. و80 % كلية الهندسة ومن ناحية اخري الطب البيطري. و70 % كليات الفنون التطبيقية. و60 % كليات الاعلام واللغات والاقتصاد والسياسة. و55 % كليات الزراعه وباقي الكليات.