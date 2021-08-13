جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة البرازيلية إن حصيلة الإصابات الكلية بـ مرض "كوفيد 19" فى البلاد ارتفعت إلى نحو 20 مليونا و245 ألف حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 566 ألفًا و896 حالة.
وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى أعداد الإصابات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة، والثانية بعد أمريكا والهند تسجيلا للوفيات الناجمة عن الجائحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا فى البرازيل .. 39.982 إصابة جديدة والوفيات تقترب من 567 ألفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.