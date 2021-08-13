كورونا فى البرازيل .. 39.982 إصابة جديدة والوفيات تقترب من 567 ألفا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة البرازيلية إن حصيلة الإصابات الكلية بـ مرض "كوفيد 19" فى البلاد ارتفعت إلى نحو 20 مليونا و245 ألف حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 566 ألفًا و896 حالة.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى أعداد الإصابات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة، والثانية بعد أمريكا والهند تسجيلا للوفيات الناجمة عن الجائحة.