تمويل شخصي بدون كفيل من بنك سامبا يصل لمليون ونصف

من أبرز ما يبحث عنه المواطنين تمويل شخصي بدون كفيل من بنك سامبا هو تمويل يصل لمليون ونصف ريال سعودي. من أحد أشهر وأكبر البنوك في المملكة والذي يقدم الكثير من خدمات التمويل الشخصي والعقاري والسيارة أو تمويل الزواج للمواطنين والمقيمين حسب احتياجاتهم والمتناسب مع الدخل المالي لهم ويخضع التمويل للرقابة من اللجنة الشريعة الإسلامية وبفترات سداد مرنة متوافقة مع إمكانيات العملاء.

شروط تمويل شخصي بدون كفيل من بنك سامبا

يقدم بنك سامبا التمويل الشخصي بدون أي ضمانات وبأفضل التسهيلات الممكنة. ويقدم بنك سامبا التمويل بشكل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتتم الموافقة على منح القرض للعميل بعد 3 ساعات من التقديم في حالة استكمال تقديم المستندات المطلوبة ويتم تقديم القرض للعميل حسب التوافق مع الراتب ووضعه المالي وأقصى حد هو مليون ونصف المليون ريال على فترة سداد 5 سنوات ومن الشروط الحصول على التمويل الآتي:

ألا يقل عمر العميل عن 21 عام.

ألا يزيد العمل وقت انتهاء السداد عن 60 عام.

ألا يقل الراتب عن 3000 ريال كحد أدنى للمواطن السعودي و4000 ريال كحد أدني للمقيم.

ألا تقل مدة العمل بالقطاع الحكومي عن شهر للسعوديين وبالنسبة للقطاع الخاص 3 شهور.

رسوم إدارية طفيفة حسب قيمة التمويل.

طلب تمويل شخصي سامبا

لطلب التمويل الشخصي من سامبا اتبع الآتي:

الدخول على موقع مصرف سامبا .

تسجيل الدخول بكتابة البيانات الشخصية لك الاسم.

ثم ادخل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

ثم اختر نوع التمويل وأدخل الرمز المرئي.

ثم النقر على أيقونة تنفيذ.

أبدأ في ملء الطلب بالبيانات المطلوبة وأرفق المستندات المطلوبة منك.

وانتظر الموافقة على التمويل في غضون ساعات لتصلك رسالة بالتأكيد من عدمه.

أو الاتصال على الرقم المجاني 8001241010

أو زيارة أقرب فرع لك .

صورة من الهوية الوطنية .

تعريف من جهة العمل بمسمى الوظيفة وتاريخ الالتحاق بالعمل ومفردات الدخل الشهري.

خطاب تحويل من جهة العمل براتبك.

ملء طلب التمويل الشخصي. ويوجد في المصرف عروض من وقت لأخر على المنتجات التمويلية فقط اتصل بخدمة العملاء حتى تعرف العروض الوقتية للمصرف.

المستندات المطلوبة لتمويل سامبا