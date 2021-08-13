الجيش اليمنى يحبط محاولة حوثية جديدة لـ التقدم إلى الجوف

جدة - نرمين السيد - وقالت وسائل إعلام يمنية، أن الجيش اليمنى نصب كمينًا لعناصر من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، أثناء محاولتهم التقدم باتجاه مواقع فى جبهة الخنجر الاستراتيجية شمال الجوف، واستهدفتها.
وأضافت أن ميليشيات الحوثى الإرهابية تكرر محاولاتها دون جدوى لاستعادة المواقع التى فقدتها، إلا أن قوات الجيش اليمنى عازمة على إفشال هذه المحاولات ومنع تكرارها.
وكان وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى قد أكد تصاعد جرائم القتل التى ترتكبها ميليشيات الحوثى الإرهابية والتى طالت مؤخرًا آباءهم وأمهاتهم وزوجاتهم وإخوانهم وأقاربهم، يعد دليلا قويا على اتخاذ عناصرها من الهمجية منهجًا لهم بشكل لا يختلف عن تنظيمى داعش والقاعدة الإرهابيين.
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